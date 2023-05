LPI-J: Presse PI Apolda

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eine Streifenwagenbesatzung stellte kurz vor fünf Uhr am Freitag ein frisches Graffiti an einer Stützmauer fest. Der oder die Täter brachten in rostbrauner Farbe ein Symbol mit politischem Bezug auf die Mauer im Bereich des Kreisverkehrs in der Geraer Straße in Stadtroda auf und entfernten sich unerkannt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

