Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kollidiert und weggefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine 58-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda befuhr am Donnerstagmittag die Jenaische Straße in Bad Klosterlausnitz in Richtung Eisenberg. An einer Ampelkreuzung ordnete sie sich auf der Linksabbiegerspur ein und musste, aufgrund Rotlicht, halten. Ein 79-jähriger Fahrer eines Pkw Ford kam aus Richtung Eisenberger Straße gefahren und wollte an der benannten Kreuzung auf die Geraer Straße abbiegen. Hierbei verschätzte sich der Mann und kollidierte frontal mit der linken Fahrzeugseite des Skoda. Im Anschluss verließ der 79-Jährige die Unfallstelle pflichtwidrig, konnte jedoch in der Folge gestellt werden. Dieser muss sich nunmehr strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell