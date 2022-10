POL-NI: Landesbergen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der Brokeloher Straße.

Stadthagen (ots) - (str) Am Donnerstag, 13.10.2022, kam es in der Zeit von 13:30 Uhr - 16:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Kreisaltenzentrums (postalisch: Am Krankenhaus 5-7) in Stadthagen. Dort wurde ein ordnungsgemäß geparkter Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am geschädigten Pkw konnte Fremdlack ...

