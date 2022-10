Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: STADTHAGEN - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Stadthagen (ots)

(str) Am Donnerstag, 13.10.2022, kam es in der Zeit von 13:30 Uhr - 16:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Kreisaltenzentrums (postalisch: Am Krankenhaus 5-7) in Stadthagen. Dort wurde ein ordnungsgemäß geparkter Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am geschädigten Pkw konnte Fremdlack gesichert werden.

Die Polizei Stadthagen sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Hinweise unter der Tel.: 05721-4004-0 entgegen.

