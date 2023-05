Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht auf Parkplatz

Jena (ots)

Als eine 62-Jährige nach ihrem Einkauf aus einem Baumarkt in der Löbstedter Straße kam, stellte sie eine Beschädigung an ihrem geparkten Pkw Audi fest. Ein Unbekannter hatte den Heckbereich des Pkw beschädigt und sich im Anschluss unerlaubt entfernt. Der Vorfall ereignete sich zur Mittagszeit. Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher oder auch zur Tat an sich geben, können werden gebeten sich bei der Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

