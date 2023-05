Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen eines Vorfalls, zu dem es am Mittwochabend (03.05.2023) in der Talstraße in Böblingen kam. Drei junge Männer, zwei 18-Jährige und ein 17-Jähriger, waren gegen 21.00 Uhr zu Fuß in der Talstraße unterwegs und wollten diese an einer Fußgängerampel in Richtung Bahnhof überqueren. Plötzlich wurden die drei zunächst verbal von einer noch unbekannten Person angegangen. Kurz darauf schlug dieser einen der 18-Jährigen und den 17-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Als der zweite 18-Jährige den Unbekannten an der Flucht hindern wollte, schlug er auch diesen und flüchtete anschließend.

Alle drei Geschädigten wurden leicht verletzt. Der Täter soll zwischen 16 und 19 Jahre alt und etwa 170-175 cm groß sein. Er sei schlank, habe ein südländisches Aussehen und soll mit einem roten Pullover bekleidet gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell