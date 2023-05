Polizeipräsidium Ludwigsburg

BAB 81

Korntal-Münchingen: Umgekippter Lkw sorgt für Vollsperrung der Autobahn - Erstmeldung

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmorgen (05.05.2023) kam es gegen 08:15 Uhr auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Verkehrsunfall, der für massive Verkehrsbehinderungen sorgte. Der Fahrer eines Sattelzugs war aus Richtung Heilbronn kommend in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs und fuhr aus noch ungeklärter Ursache auf einen vor ihm befindlichen Pkw auf. Der Sattelzug wurde dabei nach links abgewiesen, kippte um und kam auf der Mittelleitplanke zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Auf Höhe der Unfallstelle mussten in beiden Fahrtrichtungen die jeweils linken Fahrspuren gesperrt werden, in Fahrtrichtung Stuttgart zudem noch der mittlere Fahrstreifen. Nähere Informationen zum Unfallhergang liegen aktuell noch nicht vor und werden nachgereicht.

Zur Bergung des verunfallten Lkw wurden ein Abschleppfahrzeug sowie zwei Bergekräne zugeführt, die zunächst versuchten, den Sattelzug von der Gegenfahrbahn aus (Fahrtrichtung Heilbronn) aufzurichten. Da dies nicht möglich war, mussten beide Bergekräne auf die BAB 81 in Fahrtrichtung Stuttgart wechseln und werden von dort versuchen, den Sattelzug aus der Leitplanke zu bergen. Hierzu wird die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt werden müssen. Die Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Ludwigsburg-Süd werden für die Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt, der Verkehr auf der Autobahn wird bei Ludwigsburg-Nord ausgeleitet. Die Absperrmaßnahmen werden derzeit vorbereitet. Die Dauer des Einsatzes und der Sperrung ist noch nicht genauer bekannt. Es wird nachberichtet.

