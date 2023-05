POL-LB: Böblingen: Defekte Solarthermie-Anlage sorgt für Großeinsatz

Ludwigsburg (ots) - Mit einem Atemalkoholgehalt von mehr als zwei Promille war eine 34 Jahre alte Porsche-Fahrerin am Donnerstag (04.05.2023) gegen 07.50 Uhr in der Hauptstraße in Merklingen in eine Unfallflucht verwickelt. Die Frau befuhr die Hauptstraße aus Weil der Stadt kommend. Nachdem sie durch den Kreisverkehr gefahren war, wollte sie der Hauptstraße weiter ...

mehr