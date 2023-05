Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Ford von Unbekannten beschädigt (korrigierte Version)

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen ermittelt gegen vermutlich zwei noch unbekannte Täter, die am Donnerstag (04.05.2023) gegen 22.30 Uhr in der Münchinger Straße in Ditzingen einen Ford beschädigten. Gemäß der derzeitigen Erkenntnis schlugen die Unbekannten mit einem Gegenstand gegen Scheibe der Beifahrertür, die Windschutzscheibe sowie beide Außenspiegel und beschädigten diese. Die Täter flüchteten im weiteren Verlauf in Richtung der Gartenstraße. Sie sollen beide etwa 18 Jahre alt und 160 cm groß sein. Beide trugen schwarze Kleidung. Einer der beiden war wohl mit einer Sturmhaube maskiert. Der andere war mit einem Kapuzenpullover bekleidet. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell