POL-SE: Kreis Segeberg - Polizei ermittelt nach Wohnungseinbruchdiebstählen

Bad Segeberg (ots) - Am Freitagmorgen (03.02.2023) wurde ein Einbruch in ein Schnellrestaurant in der Gutenbergstraße festgestellt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte zwischen 02:00 Uhr und 06:40 Uhr gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten eine Spendenbox mit Bargeld in unbekannter Höhe aus dem Drive-in-Schalter. Die Kriminalpolizei ...

