POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Einbruch in Schnellrestaurant - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am frühen Donnerstagabend (02.02.2023) ist es im Hökerkamp in Hemdingen zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen. Nach ersten Informationen schlossen die Hausbewohner um 18:45 Uhr die Wohnungstür ihres Hauses auf und hörten ein lautes Poltern in den Räumen im ...

mehr