Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1263) Tötungsdelikt im Landkreis Ansbach - Aktueller Ermittlungsstand

Dinkelsbühl (ots)

Wie mit Meldung 1256 berichtet, ereignete sich am Montagvormittag (10.10.2022) ein Tötungsdelikt in Weiltingen (Lkrs. Ansbach). Das Polizeipräsidium Mittelfranken informiert über den aktuellen Ermittlungsstand.

Wie am Montag berichtet, gab ein 55-jähriger Mann in Weiltingen gegen 10:45 Uhr aus einem Fahrzeug heraus mehrere Schüsse auf seinen 33-jährigen Nachbarn ab. Der 33-Jährige wurde hierdurch so schwer verletzt, dass er noch am Tatort verstarb. Der 55-Jährige flüchtete daraufhin und konnte im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen von einem Polizeihubschrauber, wenige Kilometer südlich vom Tatort, in einem Waldstück lokalisiert und leblos in seinem Fahrzeug aufgefunden werden. Der 55-Jährige nahm sich offenbar selbst das Leben.

Die Ansbacher Mordkommission übernahm noch vor Ort die Ermittlungen zur Klärung der Hintergründe des Geschehens in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ansbach.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass sich das Motiv für das Handeln des 55-Jährigen in einen langjährigen Nachbarschaftsstreit beider Männer begründet. In diesem Zusammenhang konnte recherchiert werden, dass im Zeitraum von 2019 bis 2022 gut 30 polizeilich relevante Sachverhalte bezüglich des vorherrschenden Streits beider Männer bekannt wurden. Hierbei handelte es sich überwiegend um niederschwellige, zum Teil gegenseitige Anzeigen, zum Beispiel wegen Ruhestörungen, Beleidigungen oder Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz. Im Verlauf des laufenden Ermittlungsverfahrens gaben zudem mehrere Personen an, dass sie in der Vergangenheit von dem 55-Jährigen bedroht wurden, hiervon aber die Polizei nicht in Kenntnis setzten.

Ein in dem Fahrzeug des 55-Jährigen aufgefundener Abschiedsbrief, welcher offensichtlich nach der Tat verfasst wurde, bestätigte zudem die bisherige Einschätzung. In dem Fahrzeug wurde ebenfalls die mutmaßliche Tatwaffe, eine Pistole, aufgefunden.

Im Rahmen der durch die Staatsanwaltschaft Ansbach angeordneten Obduktionen der Männer konnte unter Einbeziehung der Ergebnisse der am Tatort gesicherten Spuren festgestellt werden, dass der 55-Jährige insgesamt elf Schüsse auf den 33-Jährigen offenbar aus nächster Nähe abgab. Alle elf Projektile trafen den Körper des Opfers. Anschließend erschoss sich der 55-Jährige selbst mit der Tatwaffe in seinem Fahrzeug.

Die Ermittlungen der Ansbacher Kriminalpolizei dauern an.

Erstellt durch: Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell