LPI-NDH: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Bad Frankenhausen (ots) - In der Seehäuser Straße wurde am 17.06.2023 gegen 10 Uhr der Fahrer eines Opel angehalten und kontrolliert. Der Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de ...

