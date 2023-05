Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Fahrradfahrer

Sömmerda (ots)

Eine Polizeistreife stoppte in Sömmerda einen betrunkenen Fahrradfahrer. Die Beamten hatten den Mann am Dienstag in den frühen Morgenstunden in der Weißenseer Straße angehalten und kontrolliert. Bei einem Alkoholtest stellte sich heraus, dass der 33-jährige Mann erheblich betrunken war. Er erreichte einen Wert von mehr als zwei Promille. Bei dem Radfahrer wurde daher eine Blutentnahme veranlasst und gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (JN)

