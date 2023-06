Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (283/2023) Mehrfacher Polizeieinsatz wegen offenen Feuers im Göttinger Rosenwinkel - Einsatzkräfte von Personen bedroht

Göttingen (ots)

Göttingen, Rosenwinkel

Sonntag, 25. Juni 2023, gegen 15.20 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Im Göttinger Rosenwinkel sind Einsatzkräfte der Polizei am Sonntagnachmittag (25.06.23) gegen 15.20 Uhr von mehreren aggressiven Personen verbal bedroht worden. In einem Fall ging nach den bislang vorliegenden Informationen eine Frau mit einer Holzlatte bedrohlich auf die Beamten zu und führte eine Schlagbewegung aus, ohne jemanden zu treffen. Auch andere Personen sollen sich im weiteren Verlauf mit Holzlatten bewaffnet haben. Das aufgeheizte Geschehen spielte sich auf einer Freifläche hinter einem Wohnhaus ab. Einige der Anwesenden filmten das polizeiliche Einschreiten mit dem Smartphone. Insgesamt waren fünf Streifenwagen im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Auslöser des Polizeieinsatzes war, dass die Anwesenden hinter dem Haus unzulässig unter einem Baum u. a. beschichte Möbel verbrannten, also eine offene Feuerstelle betrieben. Die Polizei war an diesem Tag bereits zweimal aus demselben Grund auf dem Grundstück und hatte die Personen dazu veranlasst, das Feuer zu löschen. Beim dritten Einsatz gegen 15.20 Uhr zeigten sich die Personen zunehmend uneinsichtig und aggressiv. Die Feuerstelle musste schließlich von den Beamten mit dem dienstlichen Feuerlöscher gelöscht werden. In der Folge wurden die Einsatzkräfte konkret bedroht.

In diesem Zusammenhang wurden Verfahren u. a. wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf sowie zu den einzelnen Tathandlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell