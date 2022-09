Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Feuerwehr befreit hilflose Seniorin (05.09.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Hilferufe aus einer Wohnung haben Polizei und Feuerwehr am Montag gegen 20 Uhr in die Kornbindstraße auf den Plan gerufen. Eine aufmerksame Anwohnerin hörte aus einer Wohnung Hilferufe einer älteren Frau, die sich offensichtlich in einer hilflosen Lage befand. Die Zeugin alarmierte den Rettungsdienst. Helfer der Feuerwehr verschafften sich Zutritt zur Wohnung, aus der die Rufe kamen und fanden die 82-jährige Bewohnerin. Die Seniorin war gestürzt und konnte nicht aufstehen, um selbst Hilfe zu holen. Der Rettungsdienst leistete bei der Verunglückten die Erstversorgung und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus.

