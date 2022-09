Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter bestiehlt Passant

Polizei sucht Zeugen (03.09.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Am Samstag gegen 15.30 Uhr hat ein unbekannter Mann einen Passanten auf einem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Dieselstraße bestohlen. Ein unbekannter Mann sprach einen 63-Jährigen auf dem Parkplatz an, ob dieser ihm Geld wechseln könne. Als der Angesprochene seinen Geldbeutel öffnete, lenkte ihn der Täter ab und verdeckte den Geldbeutel, aus dem er mehrere Geldscheine entnahm. Das vermeintliche Opfer bemerkte dies jedoch. Er wollte den Trickdieb zur Rede stellen, der ihn jedoch zurückstieß und zu Fuß über den Parkplatz in Richtung eines Parkhauses flüchtete. Der Bestohlene nahm noch die Verfolgung auf, verlor den Täter dann jedoch aus den Augen. Den Dieb konnte er wie folgt beschreiben: etwa 50 Jahre alt, 175-180 cm groß, kurze bis mittellange, graue Haare. Beim Trickdiebstahl hielt der Mann seine Lederjacke in der Hand und benutzte sie dazu, den Geldbeutel seines Opfers abzudecken. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich mit der Kriminalpolizei im Villingen, Telefon 07721 601-0, oder Rottweil, Telefon 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

