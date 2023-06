Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beleidigt und mit dem Messer bedroht

Meiningen (ots)

Am 08.06.2023 kam es gegen 13.40 Uhr in der Moritz-Seebeck-Allee in Meningen zu einer Bedrohung und Beleidigung mit anschließendem Messerangriff. Ein 35jähriger Mann beleidigte einen weiteren vor Ort befindlichen Mann. Als dieser ihn daraufhin wies, ihn in Ruhe zu lassen, zog der 35jährige ein Messer und drohte diesem damit. Daraufhin kommt der 35jährige zurück, stolpert über seien eigenen Füsse und kommt zu Fall. Hier versucht er auf den Mann einzustechen und trifft diesen auch am beschuhten Fuss und verletzt diesen leicht. Nach dem ersten Angriff läuft der 35jährige weiter und greift einem vorbeifahrenden Fahrradfahrer in den Lenker, so dass dieser seine Fahrt unterbrechen muss. Auch dieser wird beleidigt und mit dem Messer bedroht. Die herbei gerufenen Polizeibeamten konnten den Täter stellen und in Gewahrsam nehmen. Mehrere Anzeigen gegen den 35jährigen wurden gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell