Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrecher erbeuten Lebensmittel und Gartengeräte

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montagabend, 21:00 Uhr, bis Mittwochabend, 19:30 Uhr, in zwei Kleingartengrundstücke in der Büßergasse in Bad Salzungen ein. In einem Garten verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt in den Gartenschuppen sowie in einen Bungalow und entwendeten Lebensmittelkonserven und mehrere Gartengeräte im Gesamtwert von ca. 750 Euro. Im benachbarten Garten wurde ebenfalls der Schuppen aufgebrochen und Gartengeräte im Wert von ca. 1.600 Euro gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Rufnummer 03695 551-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell