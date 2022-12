Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl vom Baumarktgelände

Rudolstadt (ots)

Unbekannte entwendeten vermutlich in der Nacht zum Sonntag 2 Räucheröfen, 2 Jacuzzi sowie ein Set Balkonmöbel aus Holz im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro vom Außenbereich eines Baumarktes in der Straße Am Spielborn in Rudolstadt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

