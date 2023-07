Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230703 - 0772 Frankfurt

Bundesautobahn 661: Auffahrunfall

Frankfurt (ots)

(dr) Am Sonntagnachmittag (02. Juli 2023) ereignete sich auf der BAB 661 ein Auffahrunfall, bei dem ein 55 Jahre alter Mann schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 22-Jähriger mit einem Opel Insignia gegen 14:38 Uhr die BAB 661 in Richtung Oberursel. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 55 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf direkt hinter ihm. Verkehrsbedingt verringerte der 22-Jährige seine Geschwindigkeit, was von dem 55-Jährigen offenbar zu spät bemerkt wurde. Der 55-Jährige fuhr mit seinem Pkw auf das Heck des Opel Insignia auf.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Der 55-jährige Mann zog sich durch den Aufprall schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Der 22-Jährige blieb unverletzt.

Die Autobahn musste für die Maßnahmen an der Unfallstelle in Richtung Oberursel zwischenzeitlich voll gesperrt werden, was zu einem Rückstau bis zum Bad Homburger Kreuz führte.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell