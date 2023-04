Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Handyshop

Geseke (ots)

Am 09. April, gegen 22:10 Uhr, brachen zwei unbekannte Täter in ein Handyshop in der Bachstraße ein. Sie schlugen die Scheibe der Haupteingangstür ein, um in das Geschäft zu gelangen. Dort beschädigten sie eine Glasvitrine. Ob Ware entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zur Tatzeit hörten Zeugen einen lauten Knall und konnten zwei Personen in Richtung Lüdische Straße flüchten sehen. Die erste Person wurde wie folgt beschrieben: Zwischen 170 bis 180 cm groß, circa 20 Jahre alt, normale Statur, kurze schwarze Haare und hat eine weiße Jacke getragen. Die zweite Person war dunkel gekleidet. Sie konnte nicht näher beschrieben werden. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02942-91000 zu melden. (ja)

