Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit E-Bikes und Pkw

Lippetal-Lippborg (ots)

Folgenreich war ein E-Bike-Ausflug am Ostersonntag für zwei Personen in Lippborg. Beide befuhren nebeneinander die Straße "An der Quabbe", als es zu einem frontalen Zusammenstoß von einem der beiden mit einem entgegenkommenden Pkw kam. Beim Sturz touchierte der Radfahrer seine neben ihm fahrende Begleiterin, woraufhin auch diese mit ihrem Rad stürzte. Nach dem aktuellem Bild, das sich die Polizei am Unfallort machte, liegt die Vermutung nahe, dass der Radfahrer auf der Gegenfahrbahn unterwegs war, als die Pkw-Fahrerin aufgrund ihres Einfahrens in die Straße von einem Grundstück kommend, überraschend vor ihm auftauchte. Beide E-Bike-Nutzer wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die E-Bikes und der Pkw wurden stark beschädigt. (je)

