POL-RBK: Overath - Leichtkraftradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Overath (ots)

Am Sonntagabend (05.03.) ereignete sich gegen 22:25 Uhr im Ortsteil Vilkerath ein folgenschwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad. Der Fahrer des Leichtkraftrades wurde hierbei schwer verletzt.

Der 16-jährige Engelskirchener hatte mit seinem Leichtkraftrad der Marke Aprilia die Kölner Straße in Richtung Engelskirchen befahren. Zeitgleich beabsichtigte ein 18-jähriger Overather mit seinem Pkw Fiat von der Straße Aggerhof nach links in die Kölner Straße in Richtung Overath abzubiegen. Hierbei schätzte er nach eigenen Angaben den Abstand zu dem herannahenden bevorrechtigen Leichtkraftrad offenbar falsch ein und stieß mit diesem zusammen. Der Fahrer des Leichtkraftrades wurde über die Motorhaube des Pkw geschleudert und stürzte schließlich auf die Fahrbahn. Er wurde schwer verletzt von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer und seine 19-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

Die Schäden an den Fahrzeugen werden auf einen oberen vierstelligen Betrag geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme der Polizei war die Kölner Straße vollständig gesperrt. (th)

