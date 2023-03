Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Seniorin in eigener Wohnung bestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstag (02.03.) klingelte ein unbekannter Mann gegen 13:10 Uhr an einer Wohnungstür in der Paffrather Straße und gab sich gegenüber der 80-jährigen Bewohnerin als Mitarbeiter einer Baufirma aus. Aufgrund von nahegelegenen Bauarbeiten sei es zu einem Wasserrohrbruch gekommen und man müsse nun bei allen Anwohnern das Wasser überprüfen.

Die Geschädigte ging daraufhin mit dem unbekannten Mann ohne die Wohnungstür zu schließen in ihr Badezimmer. Nachdem er die Wohnung wieder verlassen hatte, stelle die Seniorin den Verlust einer Einkaufstasche inklusive eines Fleckensprays fest.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 30 Jahre alt, schwarze Haare, dunkler Teint, weiße Hose mit grauen Applikatoren (ähnlich wie eine Arbeitshose), heller Pullover

Wer Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell