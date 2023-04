POL-SO: Wasserrohrbruch

Kreis Soest (ots) - In der Nacht zu Ostersonntag war das polizeiliche Einsatzaufkommen im gesamten Kreis recht hoch. Die Polizei in allen Wachbereichen musste vor allem zu körperlichen Auseinandersetzungen ausrücken. So kam es kreisweit in der Osternacht von Samstag auf Sonntag zu acht Körperverletzungsdelikten, bei denen neun Personen verletzt wurden. Drei ...

