Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230703 - 0774 Frankfurt - Innenstadt: Räuberischer Diebstahl

Frankfurt (ots)

(th) Gestern Vormittag (2. Juli 2023) kam es im Bereich der Allerheiligenstraße zu einem räuberischen Diebstahl. Der unbekannte Täter konnte flüchten. Das Opfer wurde leicht verletzt.

Gegen 11.40 Uhr tanzte der unbekannte Täter einen 61-Jährigen an und entwendete diesem im Zuge dessen die Geldbörse aus der Gesäßtasche. Der 61-Jährige bemerkte dies und wollte auf den unbekannten Täter zugehen. In diesem Moment sprühte dieser dem Opfer Reizstoff ins Gesicht und flüchtete mit der entwendeten Geldbörse in unbekannte Richtung. Der 61-Jährige erlitt hierdurch Atemwegs- und Augenreizungen.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 18 Jahre alt, ca. 160 cm groß, dünne Statur, nordafrikanisches Erscheinungsbild, dunkle, kurze Haare, bekleidet mit einem dunklen T-Shirt sowie einer langen Hose, trug eine rote Sportjacke mit weißen Streifen auf den Ärmeln in der Hand.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem geflüchteten Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der 069 / 755 - 10100 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell