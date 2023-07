Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.07.2023

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Schaustellerin auf Heilbronn Volksfest beraubt

Am Sonntag, den 9. Juli 2023, wurde eine 24-Jährige auf dem Volksfest in Heilbronn festgenommen. Die Frau steht im Verdacht, eine 65-jährige Schaustellerin bestohlen und diese mit einer Schere bedroht und ihr eine oberflächliche Verletzung am Oberarm zugefügt zu haben. Die 24-Jährige soll sich am Sonntag gegen 18.45 Uhr in den Schaustellerwagen der 65-Jährigen begeben und u.a. deren Bauchtasche mit Bargeld an sich genommen haben. Nachdem die Schaustellerin die Frau angesprochen hatte, wurde sie von dieser mit einer Schere bedroht und leicht verletzt. Unmittelbar danach verließ die Tatverdächtige mit der Beuteden Wagen und versuchte im Außenbereich offenbar einen weiteren Schausteller, welcher der 65-jährigen Frau zur Hilfe eilte, mit der Schere anzugreifen. Dieser setzte sich jedoch zur Wehr und konnte die 24-Jährige schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Frau wurde vorläufig festgenommen. Nach ihrer Festnahme wurde sie am Folgetag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den bereits im Vorfeld durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl wegen besonders schweren räuberischen Diebstahls und setzte diesen in Vollzug, weshalb die 24-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Während der Vorführung, als auch beim Transport leistete die Frau massiv Widerstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell