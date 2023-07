POL-WOB: Zu sehr aufs Gas getreten - 81-Jähriger rammt Holzunterstand

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Laagberg, Laagbergstraße 11.07.2023, 21.30 Uhr - 12.07.2023, 09.45 Uhr Unbekannte sind über das Wochenende in Räumlichkeiten des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises an der Laagbergstraße eingebrochen. Dabei haben sie nach ersten Erkenntnissen einen Tresor, Laptops und eine unbekannte Summe an Bargeld entwendet. Bereits am ...

