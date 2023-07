Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Kirchenzentrum - Täter entwenden Tresor, Laptop und Bargeld

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Laagberg, Laagbergstraße

11.07.2023, 21.30 Uhr - 12.07.2023, 09.45 Uhr

Unbekannte sind über das Wochenende in Räumlichkeiten des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises an der Laagbergstraße eingebrochen. Dabei haben sie nach ersten Erkenntnissen einen Tresor, Laptops und eine unbekannte Summe an Bargeld entwendet.

Bereits am Dienstagnachmittag wurde die Polizei in eine dort befindliche Beratungsstelle gerufen, da dort ein Mobiltelefon entwendet wurde. Angestellte der Beratungsstelle hatten ferner festgestellt, dass an Schließvorrichtungen der Fenster und diverser Schränke Veränderungen vorgenommen und möglicherweise ein Einbruch vorbereitet wurde.

Am Mittwochvormittag entdeckte dann eine weitere Angestellte der dort ansässigen Kirchengemeinde, dass Unbekannte sich über eine gewaltsam geöffnete Balkontür Zugang zum Kirchenbüro verschafft hatten. Zwei weitere verschlossene Bürotüren wurden ebenfalls mit zerstörerischer Kraft geöffnet und die dahinter befindlichen Räumlichkeiten durchsucht. Dabei erbeuteten die Täter einen Tresor mit unbekanntem Inhalt, sowie mehrere Laptops und eine unbekannte Summe an Bargeld.

Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei wurde festgestellt, dass möglicherweise dieselben Täter versucht hatten in die Räume einer weiteren dort ansässigen Beratungsstelle einzubrechen. Hier hielten die Fensterschließvorrichtungen den Versuchen der Täter stand.

Eine Schadensfeststellung findet derzeit statt. Bereits Ende Mai hatte es wiederholt Einbrüche in ein Kirchenzentrum im Stadtteil Detmerode gegeben. Ein Tatzusammenhang zwischen beiden Einbrüchen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei hofft darauf, dass Passanten, oder Anwohner verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an das 2. Fachkommissariat der Polizei Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell