Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Arztpraxen - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Seiler Straße

07.07.2023, 19.30 Uhr bis 08.07.2023, 14.00 Uhr

Wolfsburg, Detmerode, Detmeroder Markt

09.07.2023, 18.00 Uhr bis 10.07.2023, 07.15 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitagabend und Montagmorgen in drei Arztpraxen in der Straße Detmeroder Markt und Seilerstraße in Wolfsburg ein und entwendeten Geräte und Bargeld. Die Ermittlungen dauern an.

Am Montagmorgen stellte eine Mitarbeiterin einer Zahnarztpraxis am Detmeroder Markt fest, dass in die Praxis eingebrochen worden war. Die Täter brachen eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Computer sowie ein Server entwendet.

Kurze Zeit später verständigte eine Angestellte einer Arztpraxis eines benachbarten Gebäudes am Detmeroder die Polizei, nachdem sie ebenfalls zu Arbeitsbeginn einen Einbruch feststellen musste. Die Täter hatten sich über das Dach und ein aufgebrochenes Fenster Zutritt verschafft und Schränke durchsucht. Mit aufgefundenem Bargeld konnten die Einbrecher unerkannt entkommen.

Nach Zeugenaussagen dürften die Einbrüche zwischen Sonntagabend und Montagmorgen erfolgt sein.

Gegen Mittag wurde den Beamten der Einbruch in eine Arztpraxis in der Seilerstraße gemeldet. Nach bisherigen Ermittlungen müssen die Einbrecher zwischen Freitagabend und frühem Samstagnachmittag gewaltsam über eine Terrassentür in die Praxis eingedrungen sein. Mit Bargeld verließen sie nach dem Durchsuchen der Räume den Tatort.

Inwieweit es einen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen vom Wochenende aber auch denen der jüngsten Vergangenheit gibt, ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 2. Fachkommissariates unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell