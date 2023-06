Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rücksichtslos und mit überhöhter Geschwindigkeit überholt - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 17:45 Uhr wurde ein 58-jähriger Mann im Strandbadweg im Stadtteil Neckarau mit über 100 km/h überholt und im späteren Verlauf körperlich angegangen. Nachdem der bisher unbekannte Mercedes-Fahrer mit einem zu geringen Abstand und deutlich überhöhter Geschwindigkeit an dem 58-Jährigen vorbeifuhr, stellte der 58-Jährigen den Unbekannten kurz darauf zur Rede. Der Unbekannte zeigte jedoch keinerlei Einsicht und packte den 58-Jährigen unvermittelt am Hals. Als sich der 58-Jährige aus dem Haltegriff lösen konnte, flüchtete der Unbekannte mit seinem Fahrzeug in Richtung Rheingoldhalle. Zuvor riss der Unbekannte noch seine beiden Kennzeichenschilder ab. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich, ca. 45 Jahre alt, ca. 170 cm groß, mittelbraune, glatte Haare mit Seitenscheitel, rundliches Gesicht, kräftige Statur, blaue Augenfarbe.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein Mercedes Cabrio mit Heidelberger Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen der Auseinandersetzung oder Zeugen, denen der Fahrer oder das Fahrzeug aufgefallen ist, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der 0621 83397-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell