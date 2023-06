Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg. L 597/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerverletzter Fahrer nach Frontalzusammenstoß mit Lkw

Ladenburg. L 597/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Donnerstag gegen 15.15 Uhr ein 66-jähriger Seat-Fahrer auf der L 597 zwischen der "Heddesheimer Spinne" und der Ausfahrt Ladenburg-West in Richtung Schriesheim von der Fahrbahn ab und stieß hierbei mit einem entgegenkommenden Lkw frontal zusammen. Durch die Kollision wurde der 66-Jährige schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt. Der 43-jährige Lkw-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Die Unfallbeteiligten wurden in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird nach derzeitigen Unfallermittlungen auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Die L 597 war bis ca. 18.20 Uhr ab der "Heddesheimer Spinne" in Fahrtrichtung Ladenburg gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell