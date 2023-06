Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrzeuge aufgebrochen und Wertgegenstände entwendet

Heidelberg (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochabend, 18:10 Uhr und Donnerstagmorgen, 07:50 Uhr entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft aus einem verschlossenen Pkw Wertgegenstände und flüchtete im Anschluss. Mit einem unbekannten Gegenstand schlug die Täterschaft die hintere rechte Seitenscheibe eines in der Fehrentzstraße geparkten VW ein und entwendeten hieraus einen zweistelligen Bargeldbetrag sowie ein Ausweisdokument.

Bei einem im Margot-Becke-Ring geparkten Dacia wurde am Donnerstag, zwischen 19 Uhr und 20 Uhr, durch eine ebenfalls unbekannte Täterschaft die Fensterscheibe der Beifahrerseite mit einem Stein eingeschlagen und ein Geldbeutel entwendet. In beiden Fällen flüchteten die Täter oder Täterinnen in unbekannte Richtung. Die Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Ebenso wird ein Zusammenhang beider Taten geprüft. Zeugenhinweise werden unter der Tel.: 06221/3418-0 entgegengenommen.

