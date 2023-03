Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Maschinisten-Ausbildung und Truppführer-Fortbildung erfolgreich beendet.

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Dinslaken (ots)

Am heutigen Samstag wurden zwei sogenannte Kreislehrgänge, Lehrgänge die im Auftrag des Kreis Wesel durch die Feuerwehr Dinslaken durchgeführt werden, beendet.

Zum einen haben 15 Teilnehmende der Feuerwehren Alpen, Dinslaken, Wesel, Hamminkeln, Hünxe, Voerde und Schermbeck erfolgreich die Prüfung zum Löschfahrzeugmaschinisten abgelegt. Die Teilnehmenden beschäftigten sich an den vergangenen drei Wochenenden unter anderem mit Rechtsgrundlagen, Fahrzeug- und Gerätekunde, physikalischen und technischen Voraussetzungen zum Betrieb von Feuerlöschkreiselpumpen, der Wasserversorgung über lange Wegstrecke und den Besonderheiten beim Trinkwasserschutz.

Außerdem wurden 20 Teilnehmende, die von den Feuerwehren aus dem ganzen Kreis Wesel entsendet wurden, im Rahmen der Truppführer-Fortbildung in den vergangenen vier Wochen in mehreren Modulen in Grundlagen bei ABC-Einsätzen, der Maschinisten-Ausbildung und eine allgemeine Wiederholung der Truppführer-Ausbildung unterrichtet. Auch diese Fortbildung wurde heute nach einem schriftlichen Leistungsnachweis erfolgreich abgeschlossen.

Wir gratulieren den ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden zu dieser Leistung.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell