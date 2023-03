Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Hund aus Notlage befreit

Bild-Infos

Download

Dinslaken (ots)

In einem Waldstück an der Dickerstr. in Dinslaken, verspürrte ein Jack Russell Terrier den Drang den Unterschlupf einer Wasserratte näher zu erkunden. Dabei krabbelte er so tief in den Bau, dass er den Rückweg aus eigener Kraft nicht mehr antreten konnte. Der Besitzer alarmierte die Feuerwehr, da die Laute des Hundes immer leiser wurden. Insgesamt 14 Einsatzkräfte aus den Einheiten Hauptwache und Oberlohberg begannen mit Schüppen und Sparten das Höhlensystem freizulegen. Nach 90 Minuten konnten die Feuerwehrleute das verängstigte Tier ausgraben und dem überglücklichen Besitzer übergeben. Der Forscherdrang von John Boy ist wohl für die nächste Zeit gesättigt.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell