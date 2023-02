Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Feuer in Mehrfamilienhaus

Dinslaken (ots)

Heute Nacht wurde die Feuerwehr Dinslaken zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Hünxer Str. gerufen. Bereits bei eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Qualm aus dem Hausflur. Mehrere Personen machten sich an Fenstern und Balkonen bemerkbar. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Rauchentwicklung war aber so stark, dass mehrere Personen über die Drehleiter gerettet werden mussten. Drei von ihnen wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes war die Hünxer Str. zwischen Max-Eyht-Str. und Luisenstraße gesperrt. Die Feuerwehr Dinslaken war mit insgesamt 35 Einsatzkräften aus den Einheiten Hauptwache, Stadtmitte und dem Rettungsdienst sowie dem Einsatzleitwagen im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell