Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Waldbrandübung 2022 erfolgreich beendet

Bild-Infos

Download

14 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Försterei Heidmühlen (ots)

Eineinhalb Jahre nach den ersten Gesprächen und rund fünf Monate der Vorbereitung, Planung und Videokonferenzen fand am vergangenen Samstag, den 13.08.2022 in der Försterei Heidmühlen die Waldbrandübung 2022 statt. Es sollte mit 900 Einsatzkräften, 34 Feuerwehren, drei Brandschutzbereitschaften sowie Teileinheiten vom Technischen-Hilfswerk und dem Deutschen-Roten-Kreuz die größte Einsatzübung in der Geschichte, des Kreises Segeberg sein. Ausgearbeitet von Mitglieder*innen aus dem Kreisfeuerwehrverband Segeberg mit Unterstützung der Unteren Katastrophenschutzbehörde des Kreises Segeberg und den Schleswig-Holsteinischen Landesforsten sowie zahlreichen Helfer*innen aus umliegenden und beteiligten Hilfsorganisationen sowie der Bundeswehr.

Die angenommene Lage stellte sich so dar, dass aufgrund von vier Wochen anhaltender Trockenheit mit sommerlichen Temperaturen, es im Land Schleswig-Holstein bereits zu zahlreichen Wald- und Flächenbränden kam. Nachdem durch den Landrat bereits seit mehreren Tagen ein Beratungstab im Einsatz ist, empfahl der Kreisbrandmeister Jörg Nero zur Sicherstellung einer schnell agierenden Führungskomponente die TEL (Technische Einsatzleitung), zur durchgehenden Überwachung der Kreisgebiete Segeberg, Stormarn, und Herzogtum Lauenburg den FFD Holstein (Feuerwehrflugdienst) und einen ständigen ELD (Einsatzleitdienst) aus der Runde der Einsatzleiter "SeFo" Konzept am Standort FGH Hartenholm und am Flugplatz Neumünster einzurichten. Der Landrat folgt per 13.08.22 07:00 Uhr der Empfehlung und unterstützt die Einheiten durch Einbindung der UKB (Untere Katastrophenschutzbehörde) und einer Einbindung des FüStabes (Führungsstab Katastrophenschutz).

Bereits am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr begann bei sommerlichen Temperaturen um die 30°C der Übungsaufbau im Waldgebiet Heidmühlen. Szenarien wurden vorbereitet und letzte Punkte besprochen.

Um 16 Uhr schrillten bei den ersten Wehrführern bereits die digitalen Meldeempfänger mit dem Alarmtext: "Sicherstellung der Bereitstellungsräume in Latendorf, Hasenmoor und Großenaspe".

Am Samstag war es dann endlich so weit, Übungstag! Bereits ab 05:30 Uhr und bei Temperaturen um die 20°C wurde am Feuerwehrgerätehaus in Hartenholm mit dem Aufbau begonnen. Hierbei handelte es sich aber nicht nur um Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hartenholm, sowie der Übungsleitung. Auch die Kräfte der Regieeinheit des Deutschen-Roten-Kreuz aus Neumünster sowie aus Ortsvereinen aus dem Kreis Segeberg, welche die Verpflegung übernahmen, begannen bereits mit ihren Vorbereitungen. Unterstützung bekamen sie dabei von der Logistikeinheit der Johanniter-Unfall-Hilfe aus dem Katastrophenschutz Schleswig-Flensburg.

Nachdem die Übungsleitung ihren Betrieb vollständig aufgenommen hatte und die Kamerad*innen der Jugendfeuerwehr in den Wald gefahren wurde, konnte es losgehen.

Um kurz nach acht Uhr meldete die Übungsleitung der Kooperativen Regionalleitstelle West eine starke Rauchentwicklung in der Försterei Heidmühlen bei Jagen 222. Erläuterung Jagen: Ein Jagen in der Forstwirtschaft bezeichnet eine forstliche Flächeneinheit, die zur Planung und Kontrolle der waldbaulichen Tätigkeiten sowie zur Orientierung dient. Die Größe beträgt in der Regel 10 bis 30 Hektar. Üblicherweise dienen als Begrenzung der Abteilungen Wege, Schneisen, Gräben oder Höhenrücken. Die Eckpunkte der Abteilungen werden in größeren Forstbetrieben häufig durch weiße Abteilungssteine markiert.

Info: Alle weiteren Informationen und einen detaillierten Zeitablauf entnehmen Sie bitte der "Pressemappe Waldbrandübung 2022" im Anhang. Hier finden Sie auch weitere Informationen wie die Gästeliste, einen Steckbrief zur Försterei Heidmühlen, die Lagekarte sowie eine Übersicht der beteiligten Kräfte.

Um 9:30 Uhr begrüßte Kreisbrandmeister Jörg Nero die 80 geladenen Gäste im Feuerwehrgerätehaus. Nach einer kurzen Einweisung und Vorstellung der angenommenen Lage, ging es mit mehreren Transportfahrzeugen raus in das Übungsgebiet. Hier konnten sich die Gäste an fünf Stationen selbst einen Überblick über das Szenario machen und Gespräche mit den Einsatzkräften führen. Einige Gäste nutzen aber auch die Chance, selbst einmal Hand anzulegen, um das Feuer zu löschen oder die Feuerpatsche einzusetzen. Abschließend konnten die Gäste in der Technischen-Einsatzleitung sowie der Übungsleitung einen Blick hinter die Kulissen wagen.

Während eines Rundfluges durch den Feuerwehrflugdienst Holstein konnten sich Staatssekretär Herr Sibbel und Herr Schwarz (Minister für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz SH) Landrat Jan Peter Schröder und Oberst Schneider zusammen mit Kreisbrandmeister Jörg Nero aus der Luft einen Überblick über die Lage machen.

Nachdem aus allen Einsatzabschnitten "Feuer aus" gemeldet werden konnte, wurde gegen 13 Uhr die Übung beendet und die Einsatzkräfte begannen mit dem Abbau.

Zurück an der Feuerwache in Hartenholm gab es für alle eingesetzten Kräfte und die Gäste ein gemeinsames Mittagessen.

In einer Abschlussbesprechung für die Gäste und die Vertreter*innen Presse wurde nochmal auf die einzelnen Einsatzabschnitte eingegangen und dieses mit Bildmaterial aus der Übung erklärt.

Durch zahlreiche Beobachter*innen aus den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr, der Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein, dem Innenministerium, dem Fachdienst des Kreises Segeberg sowie der Bundeswehr wurde die Übung begleitet und "Punkte zur Verbesserung" für die Nachbesprechung Anfang September aufgenommen. Durch die Bundeswehr wurden Möglichkeiten und Ideen der weiteren zivilmilitärischen Zusammenarbeit gefunden.

Kreisbrandmeister Jörg Nero betont: "Die Übung ist in weiten Teilen so abgelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben". "Wir werden uns sicherlich noch einmal das Wasser- und Funknetz mit den Zuständigen anschauen und schnellstmöglich nach Lösungen suchen" - so Nero weiter.

"Wir müssen für den Ernstfall vorbereitet sein. Angesichts der zahlreichen Waldbrände, die es mittlerweile jährlich weltweit - und zurzeit ja auch in Deutschland - gibt, ist eine derartige Übung zwingend erforderlich. Nur so können wir sicher sein, dass unsere Einheiten die Abläufe verinnerlichen können", erklärt Innenstaatssekretär Jörg Sibbel in Hartenholm.

"Als waldarmes Land muss Schleswig-Holstein besonders fürsorglich mit seinen Wäldern umgehen. Gerade der Klimawandel stellt die Waldwirtschaft zunehmend vor Herausforderungen", sagt Landwirtschafts- und Forstminister Werner Schwarz. Umso wichtiger sei es, den Krisenfall gemeinsam zu proben. "Ich möchte daher allen haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften für ihr Engagement bei der heutigen Übung danken", so Schwarz.

Ein großes Dankeschön geht an alle Kamerad*innen und die Fachbereiche im Kreisfeuerwehrverband Segeberg, die Untere Katastrophenschutzbehörde des Kreises Segeberg, die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten sowie allen Kamerad*innen und Helfer*innen der teilnehmenden Brandschutzbereitschaften, dem Deutschen-Roten-Kreuz und der Johanniter-Unfall-Hilfe, dem Technischen-Hilfswerk sowie der Bundeswehr. Eure Teilnahme machte diese Übung überhaupt erst möglich. Vielen Dank für euer bereits eingereichtes Feedback, dieses nehmen wir sehr gerne in der Nachbesprechung mit auf.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell