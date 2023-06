Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/ A 5: Auffahrunfall mit 3 Fahrzeugen und 2 Verletzten

Heidelberg/ A 5 (ots)

Am Donnerstag ereignete sich um kurz vor 16:30 Uhr auf der A 5 auf der Höhe von Heidelberg-Neurott ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten.

Der 51-jährige Fahrer eines Volvos war auf der linken Spur in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Der hinter ihm fahrende Fiat konnte noch rechtzeitig abbremsen, nicht jedoch ein Hyundai, der sich mit stark überhöhter Geschwindigkeit näherte. Die 28-Jährige Fiat-Fahrerin bemerkte dies und versuchte noch auf die rechte Spur zu wechseln, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Allerdings schoss der Hyundai zu schnell heran, sodass er noch die linke Heckseite des Fiat streifte. Durch diesen Impuls geriet der Hyundai ins Schleudern und kippte dann auf die rechte Seite. Mehrfach kollidierte er mit der Leitplanke und prallte dann mit dem Volvo zusammen. Letztlich kam der Wagen noch vor dem Volvo auf der linken Spur zum Stillstand. Der 22-jährige Fahrer des Hyundais wurde ebenso wie der 51-jährige Volvo-Fahrer leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.

Es kam zu einer Sperrung beider Fahrspuren. Der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es entstand ein Rückstau von bis zu 12 km. Auf Grund von Gaffern staute es sich auf 3 km Länge in der Gegenrichtung.

Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell