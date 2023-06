Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Täter entwenden alle vier Reifen eines Pkw - Zeugen gesucht!

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen traute ein 63-jähriger Mann seinen Augen nicht, als er am frühen Morgen um kurz nach 6 Uhr seinen in der Hockenheimer Straße geparkten Pkw aufsuchte und hierbei das Fehlen aller vier Reifen samt Felgen feststellte. In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr und Donnerstagmorgen 6 Uhr entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft alle vier Fahrzeugreifen und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch nicht geklärt. Zeugen, die den Tathergang beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0, in Verbindung zu setzen.

