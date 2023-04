Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Viernheim (ots)

Am Montag, den 20.03.2023, kam es in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Walter-Gropius-Allee 2, in 68519 Viernheim, auf dem Parkplatz des Ärztehauses. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte dort einen geparkten schwarzen Mercedes. Es kam zu einem Sachschaden von knapp 1500 EUR. Das Unfall verursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder einem Flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 06206/94400 mit der Polizei in Lampertheim in Verbindung zu setzen.

