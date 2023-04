Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Unfall beim Einfädeln in den Verkehr/51-Jährige aufgrund medizinischer Ursache im Krankenhaus

Dieburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (05.04.), gegen 15.30 Uhr, kollidierte eine 51 Jahre alte Autofahrerin aus dem Odenwaldkreis beim Einfädeln von der Bundesstraße 26 kommend, auf der Bundesstraße 45 in Richtung Groß-Umstadt mit einem 56-jährigen Lastwagenfahrer aus Slowenien. An den beiden Fahrzeugen entstand hierbei nur geringer Schaden.

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache musste die 51-Jährige allerdings an der Unfallstelle sofort ärztlich versorgt werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Klärung der genauen Hintergründe für das Unfallgeschehen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter in die Ermittlungen mit einbezogen.

