Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Polizei nimmt 26-jährigen Tatverdächtigen nach Einbruch vorläufig fest

Wer kann Hinweise auf den zweiten Dieb geben?

Weiterstadt (ots)

Polizisten konnten am Samstagabend (1.4.) nach einem Einbruch in ein Elektrogeschäft in der Robert-Koch-Straße einen Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe vom Tatort vorläufig festnehmen.

Gegen 22.30 Uhr bemerkten Zeugen einen verdächtigen Mann, der sich im Bereich des Elektrogeschäfts aufhielt. Bei dem Geschäft lief zu dem Zeitpunkt ein Alarm. Die Zeugen alarmierten daher sofort die Polizei.

Die Polizisten waren zügig vor Ort und konnten einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Es handelte sich dabei um einen 26-jährigen Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter einen kleinen Tresor mit mehreren Hundert Euro Bargeld und trennten sich beim Verlassen des Geschäfts. Wie die Diebe zuvor in das Gebäude gelangen konnten, wird nun ermittelt.

Die Beamten brachten den Tatverdächtigen für kriminalpolizeiliche Maßnahmen auf das Polizeirevier und entließen ihn im Anschluss.

Der zweite Tatverdächtige soll circa 20 bis 30 Jahre alt sein. Auf einer Überwachungskamera war zu sehen, dass er zur Tatzeit eine Kapuzenjacke und reflektierende Schuhe der Marke Adidas trug.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen und zur Beute werden vom Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell