POL-DA: Biblis: Campingwagen und Hütten im Visier Krimineller/Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots) - Mit über zwei Promille in der Atemluft in der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs, war ein 36 Jahre alter Autofahrer in der Nacht zum Mittwoch (05.04.), gegen 0.50 Uhr. Offenbar übermannte ihn dann die Müdigkeit nach seinem Alkoholgenuss und er schlief bei laufendem Motor auf seinem Fahrersitz mitten auf der Fahrbahn ein. Ein Zeuge rief die Polizei. Der 36-Jährige wurde anschließend durch die ...

