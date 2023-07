Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Lebensmittelgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

07.07.2023, 19.45 Uhr bis 08.07.2023, 05.45 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in ein Geschäft in der Porschestraße in Wolfsburg ein und entwendeten Bargeld.

Am Samstagmorgen entdeckte eine Mitarbeiterin, dass unbekannte Täter die Schiebetür eines Lebensmittelgeschäftes im nördlichen Bereich der Fußgängerzone gewaltsam geöffnet hatten. Eine nähere Inaugenscheinnahme ergab, dass die Täter die Filiale nach Diebesgut durchsucht hatten und mit aufgefundenem Bargeld geflüchtet waren.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05363/46460 zu melden

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell