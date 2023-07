Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Blutige Auseinandersetzung am ZOB

Schöningen (ots)

Schöningen, Am Schloss, 08.07.2023, 18:30 Uhr

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen über einem Dutzend Personen kam es am Samstagabend am Schöninger Busbahnhof. Dabei wurden nach ersten polizeilichen Erkenntnissen fünf Heranwachsende im Alter zwischen 15 und 20 Jahren verletzt. Begonnen hatte alles mit einem Streitgespräch zwischen der Personengruppe. Plötzlich schlugen nach Angaben der Opfer mehr als zehn Personen auf sie ein und flüchteten im Anschluss mit zwei Fahrzeugen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zur Kontrolle eines der flüchtigen PKW in Königslutter. Ein 20-jähriges Opfer wurde derart schwer verletzt, dass er mittels Rettungswagen in Klinikum verbracht wurde und operiert werden muss.

Die Schöninger Innenstadt war am Samstagabend, unter anderem auf Grund des Open Air Kino im angrenzenden Schlosshof, gut besucht. Die Polizei Schöningen bittet daher, dass sich Zeugen des Vorfalls mit sachdienlichen Hinweisen an das Polizeikommissariat Schöningen wenden, Tel. 05352-951050.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell