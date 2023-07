POL-WOB: E-Scooterfahrer unter Alkoholeinfluss

Wolfsburg (ots) - Königslutter, Bahnhofsplatz 07.07.2023, 02.00 Uhr - 03.00 Uhr Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Freitag in ein Wohnhaus in der Straße Bahnhofsplatz eingebrochen. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei erbeutete er hierbei Bargeld. Der betagte Hausbesitzer wurde gegen 02.00 Uhr durch ein lautes Geräusch aus dem Schlaf gerissen. Zunächst dachte er, dass der Wind auf seiner Terrasse etwas umgeweht ...

