POL-WOB: Trickdiebe unterwegs - Polizei warnt erneut vor falschen Handwerkern

Helmstedt (ots)

Helmstedt, 05.07.2023, 16.00 Uhr - 16.30 Uhr

Schmuck und Bargeld haben Unbekannte am Mittwochnachmittag einer 91 Jahre alten Seniorin gestohlen. Die Unbekannten gaben sich als Handwerker eines Installationsunternehmens aus und gaukelten der Rentnerin vor, die Wasserleitungen überprüfen zu wollen.

Die Seniorin ließ einen der Täter zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr in ihre Wohnung, wo der falsche Handwerker sie damit beschäftigte, die Brause im Badezimmer zu halten, während das Wasser lief.

In dieser Zeit stand die Wohnungstür offen und wahrscheinlich kam der zweite Täter so ebenfalls in die Wohnung.

Nachdem der Unbekannte gegangen war, bemerkte die Wohnungsinhaberin, dass ihre Geldbörse nebst EC-Karte und Bargeld, sowie diverser Schmuck verschwunden waren und sie alarmierte die Polizei.

Der Unbekannte war etwa 30 bis 40 Jahre alt und zirka 180 cm groß. Er war von kräftiger Statur und hatte ein europäisches Erscheinungsbild. Zudem sprach der Unbekannte Hochdeutsch. Bekleidet war er mit einem dunklen Sweatshirt, einem Mundschutz und einer Schirmmütze.

Thomas Figge, Sprecher der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt: "Lassen sie keine fremden Menschen unangemeldet in ihre Wohnung. Seriöse Firmen kündigen ihr Erscheinen vorher an. Überprüfen sie der Herkunft der Handwerker durch einen Rückruf in der entsprechenden Firma. Sind sie sich unsicher, holen sie sich Hilfe, bei Nachbarn, Verwandten oder alarmieren sie die Polizei - auch über Notruf!"

Die Ermittler hoffen darauf, dass der oder die Unbekannten Nachbarn, Passanten oder Autofahrern aufgefallen sind, oder an anderer Stelle ebenfalls versucht haben, sich als Handwerker auszugeben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

