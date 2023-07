POL-WOB: Trickdieb unterwegs - Unbekannter will für Flohmarkt sammeln

Wolfsburg (ots) - Lehre, 04.07.2023, 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr Einem Trickdieb ist eine ältere Frau aus Lehre auf den Leim gegangen. Dabei erbeutete der Unbekannte Goldschmuck in noch zu ermittelndem Wert. Es war am Dienstagmittag gegen 13.00 Uhr, als der Unbekannte an der Haustür der älteren Dame klingelte. Er sagte, dass er auf der Suche nach Antiquitäten und Spenden, für einen Flohmarkt in der Börnekenhalle sei. ...

mehr