Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei warnt vor Trickdieb

Wolfsburg (ots)

Lehre, 04.07.2023, 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr

Einem Trickdieb ist eine ältere Frau aus Lehre auf den Leim gegangen. Dabei erbeutete der Unbekannte Goldschmuck in noch zu ermittelndem Wert.

Es war am Dienstagmittag gegen 13.00 Uhr, als der Unbekannte an der Haustür der älteren Dame klingelte. Er sagte, dass er auf der Suche nach Antiquitäten und Spenden, für einen Flohmarkt in der Börnekenhalle sei.

Zunächst war die Dame skeptisch, ließ den Unbekannten vor der Tür warten und holte einen alten Krug den sie ihm gab.

Der Unbekannte war erstaunt, bot der Rentnerin einen hohen Geldbetrag für den Krug und bat sie noch mehr Gegenstände zu holen.

Nach einem kurzen Gespräch ließ die gutgläubige Dame ihn dann doch in ihr Haus. Nachdem die Seniorin dem Unbekannten noch einige Sachen gegeben hatte, verabschiedete sich der Unbekannte und entfernte sich zu Fuß in unbekannte Richtung.

Kurze Zeit später bemerkte die ältere Dame das Fehlen ihres Goldschmucks.

Der Unbekannte war etwa 180 cm groß, von normaler, schlanker Statur, hatte kurze, blonde Haare und sprach Deutsch ohne Akzent. Bekleidet war er mit einer Khakihose und einem T-Shirt.

Die Polizei warnt vor dieser Masche und davor, Unbekannte in die Wohnung zu lassen. "Auch wenn der Unbekannte noch so nett ist hat er in ihrer Wohnung / ihrem Haus nichts zu suchen," so Thomas Figge, Sprecher der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt. "Es ist in diesem Fall nicht unhöflich, den Fremden draußen warten zu lassen," so Figge. "Montieren sie sich eine Schließkette an der Tür, damit Aufdringliche nicht ungefragt ihre Privatsphäre betreten können."

Die Ermittler vermuten, dass der Unbekannte in Lehre, Wendhausen und Umgebung mit ähnlicher Masche auftreten wird. Im Antreffungsfalle rufen sie sofort die Polizei, auch über Notruf.

Hinweise zu dem Unbekannten oder mögliche Geschädigte melden sich bitte bei der Polizeistation in Lehre oder der Rufnummer 05352/94105-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell